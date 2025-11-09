Attualità

Usa, Axios: verso accordo per mettere fine a shutdown

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di disegni di legge che potrebbe mettere fine allo shutdown. Lo hanno indicato diverse fonti ad Axios, secondo cui si tratta del più significativo passo verso un accordo bipartisan per la riapertura del governo federale dopo oltre un mese di stallo. Almeno 10 senatori democratici, riferisce il sito, sarebbero pronti a sostenere la mozione procedurale per far avanzare un pacchetto di misure di spesa e un finanziamento temporaneo. L'intesa – secondo fonti di entrambi i parti – includerebbe anche un voto promesso a dicembre sull'estensione dei crediti fiscali previsti dall'Obamacare. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Atp Finals, Zverev-Shelton chiude la prima giornata – Il match in diretta

4 minuti fa

Bolelli-Vavassori, esordio ok alle Atp Finals. Primi squilli azzurri nel doppio

16 minuti fa

Terremoto alla Bbc, sotto accusa per discorso di Trump modificato: si dimettono direttore generale e ceo News

16 minuti fa

Musetti: “Novità nel team? Sarò io a comunicarle, ora voglio godermi le Atp Finals”

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio