Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente il Venezuela, dopo che è stata diffusa la notizia che milizie armate stanno cercando di rintracciare gli americani nel paese. In un allarme sicurezza diffuso ieri, il Dipartimento di Stato riferisce che membri armati di milizie filo-governative note come 'colectivos', avrebbero istituito posti di blocco e perquisito i veicoli alla ricerca di cittadini statunitensi o sostenitori del Paese. "I cittadini statunitensi in Venezuela devono rimanere vigili e prestare attenzione quando sono su strada", avverte il Dipartimento, esortando i connazionali a partire immediatamente ora che alcuni voli internazionali dal Venezuela sono stati ripristinati. 
Pubblicato il 11 Gennaio 2026

