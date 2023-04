Usa 2024, ex governatore Arkansas si candida alla Casa Bianca

(Adnkronos) – L'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson ha annunciato la sua corsa alla nomination Repubblicana per le elezioni presidenziali del 2024. "Sono convinto che le persone vogliano leader che fanno appello al meglio dell'America, e non semplicemente ai nostri peggiori istinti", ha dichiarato il 72enne in un'intervista a AbcNews. Quanto all'annuncio formale, arriverà più avanti questo mese dalla sua città natale di Bentonville, Arkansas, ha reso noto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2023