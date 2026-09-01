Attualità

US Open, terza giornata: da Musetti a Cobolli, programma e dove vederli in tv

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(Adnkronos) –
Oggi, martedì 1 settembre, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio per l'esordio di Lorenzo Musetti contro il britannico Arthur Fery e Flavio Cobolli, che se la vedrà con l'argentino Francisco Comesana. In campo anche Alexander Zverev contro Lorenzo Sonego. Ecco il programma completo della seconda giornata.  Ecco il programma completo di oggi, martedì 1 settembre, agli US Open: 
ARTHUR ASHE STADIUM
 Ore 17:30 – M. Keys vs [22] A. Korneeva a seguire – T. Fritz [9] vs D. Blanch Ore 1:00 – Z. Sonmez vs C. Gauff [4] a seguire – A. Zverev [1] vs L. Sonego 
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
 Ore 17:00 – F. Comesana vs F. Cobolli [5] a seguire – M. Andreeva [5] vs J. Tjen Ore 1:00 – A. Vallejo vs G. Monfils a seguire – M. Stoiana vs A. Eala [17] 
GRANDSTAND
 Ore 17:00 – T. Frodin vs E. Rybakina [2] a seguire A. Fery vs L. Musetti [13] a seguire I. Jovic [14] vs M. Frech non prima delle 3:00 – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6] 
STADIUM 17
 Ore 17:00 – Y. Putintseva vs B. Bencic [12] a seguire D. Kasatkina vs P. Badosa a seguire R. Jodar [12] vs T. Kokkinakis non prima delle 2:30 – M. Giron vs I. Buse [32] 
COURT 5
 Ore 17:00 – F. Misolic vs F. Cerundolo [24] a seguire A. Potapova [24] vs T. Valentova a seguire K. Quevedo vs E. Mertens [23] a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp 
COURT 6
 Ore 17:00 – G. Knutson vs E. Lys a seguire L. Havlickova vs A. Bondar a seguire J. Cerundolo vs A. Gea a seguire – M. Linette vs F. Jones 
COURT 7
 Ore 17:00 – D. Sweeny vs C. Moutet a seguire D. Vidmanova vs J. Bouzas Maneiro a seguire A. Rus vs L. Jeanjean 
COURT 10
 Ore 17:00 – M. Bellucci vs Z. Piros a seguire J. de Jong vs F. Passaro a seguire N. Bartunkova vs M. Sherif 
COURT 11
 Ore 17:00 – N. Basavareddy vs T. Schoolkate a seguire T. Maria vs J. Ostapenko [30] a seguire F. Marozsan vs M. Zheng 
COURT 12
 Ore 17:00 – M. Sakkari [32] vs R. Montgomery a seguire Z. Bergs [31] vs C. Taberner a seguire Z. Svajda vs D. Altmaier a seguire – O. Oliynykova vs R. Brantmeier 
COURT 13
 Ore 17:00 – Y. Starodubtseva vs E. Seidel a seguire C. Ugo Carabelli vs J. Struff a seguire A. Molcan vs B. Bonzi  Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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Foto di AdnKronos AdnKronos
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