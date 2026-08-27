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Us Open, sorteggiato il tabellone: da Cobolli a Musetti, gli avversari degli azzurri al primo turno

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(Adnkronos) – È stato sorteggiato oggi, giovedì 27 agosto, il tabellone dello US Open 2026, quarto Slam della stagione (in programma dal 30 agosto al 13 settembre). Sono diversi gli italiani al via nel main draw, con Flavio Cobolli, testa di serie numero 5, a guidare la spedizione azzurra. La grande assenza sarà quella di Jannik Sinner, costretto a saltare il torneo a causa di un infortunio al ginocchio. Tra le teste di serie figurano anche Lorenzo Musetti (13), Luciano Darderi (21) e Matteo Arnaldi (31). Nel tabellone principale del torneo americano spazio anche a Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Nel femminile, Jasmine Paolini è l'unica italiana tra le prime 32 teste di serie (19). A giocarsi il primo turno anche Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti gli accoppiamenti dei tennisti azzurri per il primo turno degli Us Open:  Zverev (1) – Sonego Darderi (21) – Qualificato/Lucky Loser (Q/LL) Fery – Musetti (13) Bellucci – Qualificato/Lucky Loser (Q/LL) Comesana – Cobolli (5) Berrettini – Wawrinka Arnaldi (30) – Duckworth Paolini (19) – Evarjec Cocciaretto – Siniakova 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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