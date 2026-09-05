Us Open, sorelle Williams eliminate al primo turno di doppio

(Adnkronos) –

E' durato oltre tre ore di gioco il sogno del ritorno in grande stile delle sorelle Venus e Serena Williams nel torneo di doppio femminile agli Us Open. Le due campionesse statunitensi sono state battute al super tie-break nello Slam di casa, dalla taiwanese Chan Hao-ching e dall'australiana Maya Joint in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (6-8), 7-6 (10-7), dopo oltre di tre ore di gioco. Le sorelle Williams di 46 e 44 anni erano alla prima uscita insieme dopo 4 anni – non giocavano in coppia dalla sconfitta al primo turno dello Us Open 2022. Prosegue invece il cammino dell'azzurra Sara Errani in coppia con Lilli Tagger. La 39enne di Massa Lombarda, numero 9 del ranking di doppio, e la 18enne austriaca seguita da Francesca Schiavone si sono imposte 7-5, 7-6 (7-3) sulle 16enni gemelle statunitensi Annika e Kristina Penickova.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Settembre 2026