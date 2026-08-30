Us Open, si comincia: da Paolini a Djokovic, i match di oggi e dove vederli in chiaro

(Adnkronos) – L'attesa è finita. Oggi, domenica 30 agosto, iniziano gli Us Open 2026. L'ultimo Slam della stagione prenderà il via con diversi big già attesi in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà subito a Daniil Medvedev e Novak Djokovic, prima del match serale che vedrà protagonista Venus Williams. Sul Louis Armstrong Stadium, invece, sarà Jasmine Paolini ad aprire il programma, sfidando Veronika Erjavec. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma della prima giornata degli Us Open:

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – [3] J. Pegula (USA) – E. Ruse (ROU)

a seguire – [7] D. Medvedev (RUS) – H. Gaston (FRA)



Ore 1:00 – M. Navone (ARG) – [4] N. Djokovic (SRB)

a seguire – V. Williams (USA) – S. Kenin (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM



Ore 17:00 – [19] J. Paolini (ITA) – V. Erjavec (SLO)

a seguire – C. Wong (HKG) – [20] T. Paul (USA) Ore 1:00 – [9] E. Svitolina (UKR) – S. Sierra (ARG) a seguire – [15] A. Bublik (KAZ) – J.J. Wolf (USA)

GRANDSTAND

Ore 17:00 – [18] J. Lehecka (CZE) – P. Carreno Busta (ESP) [11] M. Kostyuk (UKR) – S. Hunter (AUS) M. Kecmanovic (SRB) – D. Shapovalov (CAN) [26] E. Navarro (USA) – L. Boisson (FRA)

STADIUM 17

Ore 17:00 – K. Rakhimova (UZB) – [27] B. Krejcikova (CZE) S. Zhang (CHN) – [31] L. Fernandez (CAN) J. Faria (POR) – J. Brooksby (USA)

A. Michelsen (USA) – F. Cinà (ITA)



COURT 5

Ore 17:00 – T. Gibson (AUS) – D. Vekic (CRO) L. Van Assche (FRA) – [29] C. Norrie (GBR) C. Lee (USA) – K. Boulter (GBR) M. Landaluce (ESP) – J. Fearnley (GBR)

COURT 6

Ore 17:00 – R. Zarazua (MEX) – P. Iatcenko (RUS) E. Arango (COL) – X. Wang (CHN) T. Tirante (ARG) – A. Mannarino (FRA) [27] T. Etcheverry (ARG) – V. Kopriva (CZE)

COURT 7

Ore 17:00 – S. Shimabukuro (JPN) – [26] A. Rinderknech (FRA)

L. Stefanini (ITA) – D. Yastremska (UKR)

A. Vukic (AUS) – R. Sakamoto (JPN) K. Birrell (AUS) – P. Marcinko (CRO)

COURT 10

Ore 17:00 – D. Prizmic (CRO) – A. Shevchenko (KAZ) T. Samuel (GBR) – T. Machac (CZE)

COURT 11

Ore 17:00 – Y. Wu (CHN) – A. Walton (AUS) E. Kalieva (USA) – L. Tararudee (THA) M. Kessler (USA) – [18] E. Alexandrova (RUS) S. Gorzny (USA) – R. Collignon (BEL)

COURT 12

Ore 17:00 – K. Majchrzak (POL) – H. Medjedovic (SRB) L. Harris (RSA) – J. Kennedy (USA) H. Vandewinkel (BEL) – K. Pliskova (CZE) T. Preston (AUS) – A. Parks (USA)

COURT 13

Ore 17:00 – D. Merida (ESP) – M. Fucsovics (HUN) J. Munar (ESP) – T. Atmane (FRA) Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2026