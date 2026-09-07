Attualità

US Open, Shelton e la sfida con Alcaraz: “Per batterlo servirà un tennis speciale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Ben Shelton 'sfida' Carlos Alcaraz agli US Open. Il tennista americano ha superato Stefanos Tsitsipas in tre set negli ottavi di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione, regalandosi il match contro lo spagnolo, vincente su Tommy Paul, ai quarti. Nessuna paura però per Shelton: "Per batterlo servirà un tennis speciale", ha detto dal cemento di New York, "penso che il livello a cui sta giocando sia davvero impressionante. Non giocare per 5 mesi e poi tornare e fare quello che ha fatto finora in questo torneo è sovrumano".  "Siamo felici di riaverlo in tournée. Illumina lo stadio ogni volta che gioca. Penso che ci saranno fuochi d'artificio. Spero che torniate a vedere la partita, io sono pronto", ha detto rivolgendosi al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Afghanistan, Emergency: con costi trasporto e medicine, carenza dottoresse a rischio vita mamme e bambini

9 minuti fa

Di Battista ricoverato a Cuba, l’operazione e i tempi del possibile rientro in Italia: cosa sappiamo

30 minuti fa

Tumori toracici rari, al via staffetta ciclistica di Bms per raccolta fondi

37 minuti fa

Milano, Ffm presenta nuovo hotel: investimento da 66 mln per torre da 90 metri

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio