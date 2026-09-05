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US Open, Sabalenka ad Alcaraz: “Sono gelosa… dei tuoi capelli”

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(Adnkronos) – Siparietto tra Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, i due tennisti si sono incrociati sui campi di allenamento dello Slam americano, l'ultimo della stagione, in attesa di giocare domani negli ottavi di finale. Niente tennis però, l'argomento della loro conversazione sono… i capelli di Alcaraz. "Sono gelosa", ha urlato Sabalenka da un campo all'altro, "io non ho i capelli così lunghi. Non è giusto". "Ci metto molto più tempo ora per sistemarli", ha risposto ridendo Alcaraz, "mi devo guardare allo specchio e mi serve tempo, non sono abituato". "È una fatica, vero?", ha chiesto, un po' ironica, Sabalenka, ricevendo un serissimo "sì", come risposta.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

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