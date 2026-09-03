US Open, Popyrin rivela: “Per colpa del tennis mi sono rovinato il matrimonio…”

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Alexei Popyrin 'depresso' agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista australiano è impegnato nel secondo turno dello Slam americano, dopo aver vinto all'esordio con Grigor Dimitrov, ma il percorso fino a New York non è stato facile. "Dopo Wimbledon ero a pezzi. Temevo che non mi sarei goduto il mio matrimonio a causa del tennis e quando ho avuto quel pensiero per la prima volta ho detto ‘Ok, c'è decisamente qualcosa che non va. Devo prendermi del tempo e capire cosa’", ha rivelato Popyrin direttamente dagli Stati Uniti. La cosa più difficile per lui è separare la sua carriera dalla vita personale: "Cerco di vedere questo momento pensando che è solo un viaggio e tutto ciò che devo fare è continuare a confidare nel percorso. Sto cercando di non associare i miei risultati alla persona che sono".

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Pubblicato il 3 Settembre 2026