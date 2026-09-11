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US Open, oggi Zverev-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Alexander Zverev torna in campo agli US Open. Oggi, venerdì 11 settembre, il tennista tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfida il russo Karen Khachanov, numero 50 del ranking Atp – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Zverev arriva al match dopo aver eliminato Sonego, Halys, Tabilo, Darderi e Van de Zandschulp, mentre Khachanov ha sconfitto Burruchaga, Auger Aliassime, Bonzi, Tien e Blockx. La sfida tra Zverev e Khachanov è in programma alle ore 21. I due tennisti si sono affrontati in nove occasioni con il tedesco avanti per 6-3 nei testa a testa. Il più importante è stata la finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con Zverev vittorioso con il netto punteggio di 6-3, 6-1.  La sfida tra Alcaraz e Shelton è in programma stanotte non prima delle ore 2.30. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e ha sempre vinto lo spagnolo. Nel 2023, ai sedicesimi di finale del torneo di Toronto, nel 2024 in Laver Cup e nel 2025 agli ottavi di finale del Roland Garros, dove lo statunitense ha conquistato l'unico set dei tre incontri. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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