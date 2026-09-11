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US Open, oggi semifinale Zverev-Khachanov – Diretta

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(Adnkronos) – E' il giorno delle semifinale maschili allo Us Open. Oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 21 in campo Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, affronta il russo Karen Khachanov, numero 50 del ranking Atp. A seguire, non prima dell'una di notte, ci sarà il derby statunitense tra Ben Shelton, numero 9 del mondo e 8 del seeding, opposto a Frances Tiafoe, numero 12 del ranking Atp e 11 del tabellone.  Domani alle 22 si assegna il titolo del singolare femminile, in campo la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka contro la numero 2, la kazaka Elena Rybakina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Settembre 2026

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