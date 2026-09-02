Attualità

Us Open, oggi Paolini-Stefanini al secondo turno – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo agli Us Open. Oggi, mercoledì 2 settembre, l'azzurra affronta Lucrezia Stefanini in un derby italiano nel secondo turno a New York. La toscana, testa di serie numero 19, ha battuto la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del ranking Wta, al primo turno del singolare femminile. Stefanini ha invece superato Yastremska al debutto nello Slam americano. Si comincia alle 17. 
Dove vedere il match tra Paolini e Stefanini? Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. Il derby azzurro è il primo match sul Court 5. I precedenti tra le tenniste sono due, risalgono al 2014 e al 2021 e raccontano due successi di Paolini. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Turchia, Arabia e non solo: ecco dove il mercato è ancora aperto. Da Benzema a Pogba, è caccia agli svincolati di lusso

22 minuti fa

Il leghista Morelli ‘reporter’ da Ceuta: “Abitanti per ora protetti dagli agenti, ma temono per quando resteranno soli…”

42 minuti fa

Rimedio difende Adani: “Lui è vero, non finge. Insieme abbiamo battuto… Sinner”

55 minuti fa

Luigi Berlusconi è diventato papà per la terza volta, è nata Miriam Rosa

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio