US Open, oggi Musetti-Sweeny: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Lorenzo Musetti torna in campo agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Dane Sweeny – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Musetti arriva al match dopo aver battuto all'esordio il britannico Fery, superato in tre set, mentre Sweeny ha superato Moutet. La sfida tra Musetti e Sweeny è in programma oggi, giovedì 3 settembre, non prima delle 18.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di New York che sarà quindi il loro primo incrocio. Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026