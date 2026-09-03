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US Open, oggi Musetti-Sweeny – Diretta

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(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Dane Sweeny – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Musetti arriva al match dopo aver battuto all'esordio il britannico Fery, superato in tre set, mentre Sweeny ha superato Moutet.  In caso di passaggio del turno per Musetti ci sarebbe il vincente della sfida tra Darderi e Svrcina.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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