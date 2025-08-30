Attualità

Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli – La partita in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17. 

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

5 minuti fa

Gp d’Olanda, pole di Piastri davanti a Norris. Ecco la griglia di partenza

59 minuti fa

Formula 1, pole di Piastri davanti a Norris nel Gp d’Olanda. Sesto Leclerc, poi Hamilton

1 ora fa

Sinner, ‘match’ con Alcaraz anche al ristorante. Stretta di mano tra i due fuoriclasse a New York

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio