Attualità

US Open, oggi Cobolli-Blockx – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo agli US Open. Oggi, sabato 5 settembre, il tennista azzurro sfida il belga Alexander Blockx, numero 34 del mondo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana e Schoolkate, mentre Blockx ha superato Barrios Vera e Trungelliti.  In caso di passaggio del turno, Cobolli se la vedrà agli ottavi contro il vincente di Fritz-Cerundolo. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Fiorentina in piena crisi, il Torino vince 2-1 al Franchi e viola sommersi dai fischi

54 minuti fa

Gp Monza: Gasly in pole position davanti a Russell, le Ferrari inseguono. La griglia di partenza del Gran Premio d’Italia

54 minuti fa

Fiorentina, rabbia social dopo ko con Torino: “Grosso devi dimetterti”

56 minuti fa

Europei di pallavolo, oggi la semifinale: Italia-Polonia – Diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio