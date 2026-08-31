Attualità

US Open, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka – in diretta tv e streaming, in chiaro – nello Slam americano, l'ultimo della stagione. Berrettini arriva al match dopo l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si è arreso a Lehecka.  La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, lunedì 31 agosto, non prima delle ore 20. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.  Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: l’attesa dei medici dal Gemelli e il primo post Instagram, cosa sappiamo

10 minuti fa

Franceschini: “Ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020”

38 minuti fa

Europei di pallavolo, oggi Italia-Bulgaria: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

50 minuti fa

Serie A, oggi Lecce-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio