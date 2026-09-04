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US Open, oggi Alcaraz-Wu: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, venerdì 4 settembre, il tennista spagnolo affronta il cinese Wu – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo dell'anno e a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dell'ultima edizione. Alcaraz arriva alla sfida dopo aver battuto nel turno precedente Faria, mentre all'esordio aveva superato Safiullin.  La sfida tra Alcaraz e Wu è in programma oggi, venerdì 4 settembre, non prima delle 19 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Alcaraz in due set nel Masters 1000 di Shanghai del 2024.  Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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