Attualità

US Open, oggi Alcaraz-Safiullin – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo affronta il russo Roman Safiullin – in diretta tv e in streaming, anche in chiaro – nel primo turno dell'ultimo Slam della stagione, che lo scorso anno era stato vinto proprio dal tennista spagnolo, capace di battere Jannik Sinner nella finale di New York.  Alcaraz torna a giocare sul cemento statunitense, rientrando in campo dopo quattro mesi per il problema al polso rimediato a Barcellona, che lo ha costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto della classifica Atp.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sanremo 2027, la reunion dei Maneskin all’Ariston è ufficiale

1 ora fa

Ranucci, gli esecutori dell’attentato restano in carcere

1 ora fa

Roma, si ferma Ndicka: infortunio nel riscaldamento contro il Lecce

2 ore fa

Medici le davano morfina, ma era endometriosi: la scoperta di una ragazza di 14 anni

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio