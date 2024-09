US Open, negli ottavi avanti Fritz, Zverev, Dimitrov e Tiafoe

(Adnkronos) – Taylor Fritz contro Alex Zverev e Grigor Dimitrov contro Frances Tiafoe. Sono i due quarti di finale nella parte bassa del tabellone del singolare maschile degli US Open, con un paio di sorprese – almeno parziali – tra gli ottavi di finale andati in scena nelle ultime ore. Negli ottavi di finale Dimitrov, testa di serie numero 9, ha battuto il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6, per 6-3, 7-6 (7-3), 1-6, 3-6, 6-3. Lo statunitense Fritz, numero 12 del tabellone, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, per 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. L'altro americano, Tiafoe (numero 20), ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin (28), per 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3. Il tedesco Zverev, testa di serie numero 4, ha piegato lo statunitense Brandon Nakashima per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Oggi in programma gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Nella notte italiana, in campo Jannik Sinner. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2024