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US Open, Musetti e Bellucci al secondo turno

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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci al secondo turno degli US Open 2026. Musetti, testa di serie numero 13, nel match del primo turno ha battuto il britannico Arthur Fery, numero 33 del mondo, per 6-3, 6-3, 7-5. Il toscano affronterà l'australiano Dane Sweeny, numero 123 del ranking. Bellucci, invece, ha travolto l'ungherese Zsombor Piros per 6-4, 6-2, 6-0. Ora lo aspetta lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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