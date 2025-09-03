US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Taylor Fritz, vola in semifinale agli US Open e festeggia con un balletto in campo. "E' il compleanno di mia figlia, il balletto è un regalo per lei. Lei mi ha detto come avrei dovuto ballare, quando si sveglierà mi darà un voto", dice Djokovic dopo l'esibizione ispirata al brano Soda Pop e ai film di animazione K Pop Demnon Hunters. "Non sapevo nulla prima che mia figlia me lo spiegasse, a casa proviamo diverse coreografie. Spero le piaccia…". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



