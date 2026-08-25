Attualità

Us Open, critiche sul doppio misto: “Vogliono solo fare soldi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Torna il tabellone del doppio misto agli Us Open, e tornano le polemiche. A poche ore dall'esordio di Carlos Alcaraz e Serena Williams, che giocheranno in coppia il torneo, l'ex tennista francese Alize Cornet, che in carriera è stata una specialista del doppio, ha criticato fortemente il format, che privilegerebbe i grandi nomi del singolare rispetto agli specialisti della categoria, che resterebbero così esclusi.  "Perché non organizzano semplicemente un'esibizione? Non dobbiamo per forza mescolare tutto. Qui si tratta solo di fare soldi", sono state le sue parole riportate da Eurosport.  Cornet si è espressa quindi in difesa dei doppisti "questi tornei sono il loro sostentamento per tutto l'anno e lavorano incredibilmente duro per ottenerlo. Tutto questo è ingiusto".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Djokovic entra in campo, l’annuncio agli Us Open: “È il Goat”

16 minuti fa

Ranucci, Ue: “Report? Media freedom act richiede imparzialità, risponderemo a tempo debito”

16 minuti fa

Vladimir Luxuria: “Cultura woke capro espiatorio per non parlare di mancanza di equità”

17 minuti fa

Aggredisce donna con acido su commissione: arrestato 22enne a Venezia, con sè aveva 3.500 euro

29 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio