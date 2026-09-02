Attualità

US Open, ci sono Alcaraz e Berrettini: programma di oggi e dove vederli in tv

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(Adnkronos) –
Oggi, mercoledì 2 settembre, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio al secondo turno di Carlos Alcaraz, che se la vedrà con Jaime Faria, mentre l'azzurro Matteo Berrettini scenderà in campo contro l'argentino Mariano Navone, mattatore di Novak Djokovic. Derby italiano nel tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Ecco il programma completo della seconda giornata.  
ARTHUR ASHE STADIUM
 Ore 17:30 – [3] J. Pegula – S. Kenin a seguire – [8] B. Shelton – H. Hurkacz Ore 1:00 – [1] A. Sabalenka – P. Iatcenko a seguire – J. Faria – [2] C. Alcaraz 
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
 Ore 17:00 – [7] D. Medvedev – S. Gorzny a seguire – [11] M. Kostyuk -S. Stephens Ore 1:00 – R. Sakamoto – [11] F. Tiafoe a seguire – L. Tararudee – [6] L. Noskova 
GRANDSTAND
 Ore 17 – B. Nakashima [16] vs A. Michelsen a seguire – E. Navarro [26] vs C. McNally a seguire – D. Prizmic vs T. Paul [20] non prima delle 23 – E. Svitolina [9] vs M. Joint 
CAMPO 17
 Ore 17 – T. Townsend vs T. Preston a seguire – R. Jodar [12] vs Y. Bu a seguire – K. Boulter vs K. Muchova [7] non prima delle 22:30- L. Harris vs S. Tsitsipas 
CAMPO 5
 Ore 17 – J. Paolini [19] vs L. Stefanini a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp a seguire – J. Lehecka [18] vs T. Samuel 
CAMPO 6
 Ore 17 – K. Pliskova vs D. Shnaider [15] a seguire – M. Giron vs I. Buse [32] a seguire – J. Duckworth vs Y. Wu 
CAMPO 7
 Ore 17 – M. Sawangkaew vs L. Fernandez [31] a seguire – Z. Svajda vs D. Altmaier a seguire – X. Wang vs A. Kalinskaya [21] a seguire – A. Bublik [15] vs A. Mannarino 
CAMPO 10
 Ore 17 – J. Munar vs A. Rinderknech [26] a seguire – F. Marozsan vs M. Zheng a seguire – O. Selekhmeteva vs K. Rakhimova a seguire – V. Vacherot [22] vs K. Majchrzak 
CAMPO 11
 Ore 17 – D. Merida vs A. Rublev [23] a seguire – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6] a seguire – K. Birrell vs E. Alexandrova [18] 
CAMPO 12
 Ore 17 – D. Parry vs S. Cirstea [16] a seguire – T. Etcheverry [27] vs J. Fearnley a seguire – M. Berrettini vs M. Navone 
CAMPO 13
 Ore 17 – A. Molcan vs B. Bonzi a seguire – D. Shapovalov vs L. Van Assche a seguire – A. Li [29] vs D. Vekic  Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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Foto di AdnKronos AdnKronos
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