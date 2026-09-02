US Open, ci sono Alcaraz e Berrettini: programma di oggi e dove vederli in tv
(Adnkronos) –
Oggi, mercoledì 2 settembre, continuano gli US Open 2026. L'ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio al secondo turno di Carlos Alcaraz, che se la vedrà con Jaime Faria, mentre l'azzurro Matteo Berrettini scenderà in campo contro l'argentino Mariano Navone, mattatore di Novak Djokovic. Derby italiano nel tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Ecco il programma completo della seconda giornata.
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 17:30 – [3] J. Pegula – S. Kenin a seguire – [8] B. Shelton – H. Hurkacz Ore 1:00 – [1] A. Sabalenka – P. Iatcenko a seguire – J. Faria – [2] C. Alcaraz
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
Ore 17:00 – [7] D. Medvedev – S. Gorzny a seguire – [11] M. Kostyuk -S. Stephens Ore 1:00 – R. Sakamoto – [11] F. Tiafoe a seguire – L. Tararudee – [6] L. Noskova
GRANDSTAND
Ore 17 – B. Nakashima [16] vs A. Michelsen a seguire – E. Navarro [26] vs C. McNally a seguire – D. Prizmic vs T. Paul [20] non prima delle 23 – E. Svitolina [9] vs M. Joint
CAMPO 17
Ore 17 – T. Townsend vs T. Preston a seguire – R. Jodar [12] vs Y. Bu a seguire – K. Boulter vs K. Muchova [7] non prima delle 22:30- L. Harris vs S. Tsitsipas
CAMPO 5
Ore 17 – J. Paolini [19] vs L. Stefanini a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp a seguire – J. Lehecka [18] vs T. Samuel
CAMPO 6
Ore 17 – K. Pliskova vs D. Shnaider [15] a seguire – M. Giron vs I. Buse [32] a seguire – J. Duckworth vs Y. Wu
CAMPO 7
Ore 17 – M. Sawangkaew vs L. Fernandez [31] a seguire – Z. Svajda vs D. Altmaier a seguire – X. Wang vs A. Kalinskaya [21] a seguire – A. Bublik [15] vs A. Mannarino
CAMPO 10
Ore 17 – J. Munar vs A. Rinderknech [26] a seguire – F. Marozsan vs M. Zheng a seguire – O. Selekhmeteva vs K. Rakhimova a seguire – V. Vacherot [22] vs K. Majchrzak
CAMPO 11
Ore 17 – D. Merida vs A. Rublev [23] a seguire – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6] a seguire – K. Birrell vs E. Alexandrova [18]
CAMPO 12
Ore 17 – D. Parry vs S. Cirstea [16] a seguire – T. Etcheverry [27] vs J. Fearnley a seguire – M. Berrettini vs M. Navone
CAMPO 13
Ore 17 – A. Molcan vs B. Bonzi a seguire – D. Shapovalov vs L. Van Assche a seguire – A. Li [29] vs D. Vekic Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 2 Settembre 2026