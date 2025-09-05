Attualità

Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka centra la finale degli Us Open per il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, la numero uno del ranking Wta ha centrato l'ultimo atto dello Slam americano, eliminando stavolta la statunitense Jessica Pegula. Per la bielorussa, successo in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Sabalenka affronterà ora Amanda Anisimova, che nell'altra semifinale ha battuto la giapponese Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 in tre ore. La statunitense va a caccia del primo titolo Slam nella finale di sabato (appuntamento alle 22 ora italiana).   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Settembre 2025

