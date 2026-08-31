US Open, Alcaraz esulta e la canottiera… si sposta: il dettaglio virale

(Adnkronos) – Un dettaglio 'hot' sta facendo parlare i social di Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 31 agosto, il tennista spagnolo ha battuto il russo Roman Safiullin nel primo turno degli US Open, imponendosi in tre set con un triplo 6-4. Alcaraz è tornato in campo dopo oltre quattro mesi per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, e a New York si è presentato con un nuovo look. Capello lungo, cerchietto e una canottiera marrone che ha raccolto l'approvazione del popolo social, che però si è soffermato su un momento particolare avvenuto nel corso del match. Tra un punto e l'altro infatti la canottiera di Alcaraz si è spostata, rivelando il capezzolo. Da qui l'ironia è scoppiata su X, con tifosi e appassionati che hanno invitato, prevalentemente, Alcaraz a coprirsi o trovare una canottiera più stabile.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026