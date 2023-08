US Open 2023, Berrettini infortunato e ritiro nel secondo turno – Video

(Adnkronos) – Matteo Berrettini costretto al ritiro per infortunio nel secondo turno del singolare maschile dell'US Open. L'azzurro, sul punteggio di 6-4, 5-3 a favore del francese Arthur Rinderknech, sul 40-40 si è procurato un infortunio alla caviglia destra. Il romano, correndo verso il lato sinistro del campo, è caduto rovinosamente: il piede destro si è piantato a terra e la caviglia ha subìto una torsione innaturale. Il romano, in lacrime, è stato costretto a lasciare il campo. Al momento del ritiro, Berrettini era indietro nel punteggio. L'azzurro nel primo set ha rischiato di andare sotto nel sesto game e nell'ottavo gioco: dopo aver annullato 5 palle break complessive, l'italiano ha ceduto il servizio sul 5-4 regalando la prima frazione a Rinderknech. Il francese ha accelerato nel sesto game del secondo set (4-2) sprecando 3 set point sul 5-3 prima dell'epilogo anticipato e sfortuntato per il capitolino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



