Attualità

Urzulei, speleologo bloccato in una grotta dopo una frana: soccorsi in azione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Intervento in corso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Urzulei, in provincia di Nuoro, per il recupero di uno speleologo rimasto bloccato a circa dieci metri dalla superficie dopo una caduta di terra, pietre e massi durante l’esplorazione di una grotta. Non si hanno ancora notizie certe sulle sue condizioni. Mobilitati una trentina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui medici e specialisti nella disostruzione, con il supporto dell’elisoccorso regionale e dei vigili del fuoco. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Diventeremo genitori di un maschietto”

11 minuti fa

Sassuolo-Milan, lacrime per Gabbia e cambio forzato: cos’è successo

15 minuti fa

Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando: “Non mi manca fare la giudice, al Grande Fratello sono giudice supremo”

32 minuti fa

Serie A, oggi Sassuolo-Milan – Diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio