Uruguay, polizia perquisisce giocatori… con cani antidroga

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Paura per l'Uruguay prima dell'esordio ai Mondiali 2026. La Nazionale sudamericana affronta l'Arabia Saudita nella prima giornata del girone H della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con il prepartita che è stato segnato da qualche momento di tensione. Mentre la squadra allenata da Marcelo Bielsa si dirigeva verso il Miami Stadium di Miami infatti, il pullman è stato fermato dalla polizia americana, che ha fatto scendere i calciatori per perquisirne i bagagli. I giocatori sono stati schierati in fila mentre i poliziotti frugavano in borse ed equipaggiamento 'di campo', con l'aiuto anche dei cani antidroga.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026