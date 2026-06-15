Attualità

Uruguay, polizia perquisisce giocatori… con cani antidroga

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Paura per l'Uruguay prima dell'esordio ai Mondiali 2026. La Nazionale sudamericana affronta l'Arabia Saudita nella prima giornata del girone H della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con il prepartita che è stato segnato da qualche momento di tensione. Mentre la squadra allenata da Marcelo Bielsa si dirigeva verso il Miami Stadium di Miami infatti, il pullman è stato fermato dalla polizia americana, che ha fatto scendere i calciatori per perquisirne i bagagli.  I giocatori sono stati schierati in fila mentre i poliziotti frugavano in borse ed equipaggiamento 'di campo', con l'aiuto anche dei cani antidroga.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina-Russia, Zelensky e la proposta a Putin: “Incontro in Usa da Trump”

1 ora fa

G7, dossier Iran domina il summit. Trump vede Macron: “Venerdì riapre Hormuz”

1 ora fa

Da screenshot sui social a denuncia Atm, come è nato il caso della chat sessista ‘Ticinese Staff’

1 ora fa

Guerra in stallo e niente piano B, Trump come Putin? L’analisi

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio