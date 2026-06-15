Attualità

Uruguay, Bielsa protesta contro i ‘nuovi’ Mondiali

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Marcelo Bielsa contro Gianni Infantino ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 16 giugno, l'Uruguay ha sfidato l'Arabia Saudita nella prima giornata del girone H nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Prima dell'inizio della partita però, è andato in scena un gesto di protesta da parte del ct sudamericano contro il 'nuovo' Mondiale a 48 squadre voluto dal presidente della Fifa. Al momento dell'annuncio delle formazioni sui maxi schermi di Miami infatti, Bielsa si è mostrato con il capo chino, senza guardare la telecamera e rifiutandosi di fare qualunque tipo di azione, come invece fanno i giocatori impegnati nei Mondiali. Tutto, come detto, in protesta con il nuovo format della Coppa del Mondo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali, oggi Iran-Nuova Zelanda – Diretta

54 minuti fa

Ucraina-Russia, Zelensky e la proposta a Putin: “Incontro in Usa da Trump”

3 ore fa

G7, dossier Iran domina il summit. Trump vede Macron: “Venerdì riapre Hormuz”

3 ore fa

Da screenshot sui social a denuncia Atm, come è nato il caso della chat sessista ‘Ticinese Staff’

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio