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Urtato da camion mentre lavora su cestello, muore operaio 47enne

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(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 47 anni, titolare di una ditta individuale, impegnato nello stabilimento di Acciaierie Venete. Mentre era impegnato sul cestello, l’uomo poco prima delle 7 sarebbe stato urtato da un camion, restando schiacciato. Trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, è morto poco dopo. Oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Gardone Val Trompia e tecnici dell’Ats. 

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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