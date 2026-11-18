“Integrazione tra spazio, mare e attività subacquee come leva di crescita e sicurezza nazionale. Il Governo punta sulla strategia industriale delineata nel documento Made in Italy 2030 e Transizione 5.0, che ha raccolto oltre 35mila domande per quasi 10 miliardi di investimenti.” Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al 4° Forum Space&Blue, dal titolo “Valore e nuovi scenari per l’Italia”, che si è svolto a Roma, presso il Mimit.



Pubblicato il 18 Novembre 2026