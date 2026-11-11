Urologia al Masselli Mascia di San Severo, una sola mattinata di visite non basta

Una sola mattinata alla settimana per le visite urologiche all’ospedale “Teresa Masselli Mascia” non sembra essere sufficiente a soddisfare le esigenze di una popolazione che, soprattutto nella sua componente maschile, presenta una crescente necessità di controlli e prestazioni specialistiche. Al centro della segnalazione c’è l’attività ambulatoriale di Urologia, che attualmente si concentra nella mattinata del mercoledì. Una situazione che, secondo quanto evidenziato dal Movimento Italiano Disabili (MID), determina una notevole affluenza di pazienti e rende necessario un intervento per ampliare l’offerta sanitaria.

A sollevare la questione è Carlo Di Gioia, coordinatore provinciale del MID, che rivolge un appello al direttore generale della ASL Foggia affinché si attivi per il potenziamento del servizio urologico presso il presidio ospedaliero sanseverese. La richiesta nasce da una considerazione legata alla realtà demografica del territorio. San Severo, come molti centri della Capitanata, presenta una popolazione maschile caratterizzata da una significativa presenza di anziani, fascia d’età nella quale i problemi urologici, a partire dalle patologie prostatiche, diventano particolarmente frequenti e richiedono controlli periodici e un’assistenza specialistica adeguata. Una sola giornata di visite rischia di non essere sufficiente a garantire risposte tempestive a tutti coloro che necessitano di una valutazione urologica.

La presenza di numerosi pazienti nella giornata dedicata alle visite rappresenta, secondo il MID, un segnale concreto della necessità di rivedere l’organizzazione del servizio. Per questo motivo Carlo Di Gioia chiede alla Direzione generale dell’ASL di valutare l’istituzione, nel più breve tempo possibile, di almeno un’ulteriore giornata settimanale dedicata alle visite urologiche. Un intervento che consentirebbe di distribuire meglio gli accessi, ridurre la concentrazione dei pazienti in un’unica mattinata e migliorare la possibilità di ottenere una visita specialistica in tempi adeguati. La richiesta del MID si inserisce in un tema più ampio, quello dell’accessibilità ai servizi sanitari sul territorio. Per le persone anziane e per i cittadini con disabilità, infatti, la possibilità di usufruire di prestazioni specialistiche vicino al proprio domicilio rappresenta un elemento fondamentale



Pubblicato il 11 Novembre 2026