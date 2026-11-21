“Un grande intellettuale, una persona di grande cultura, di grande equilibrio. Lo ricordo con il sorriso, perché lui era una persona sorridente e credo che vorrebbe essere ricordato così”. Urbano Cairo, editore di La7, ricorda così Corrado Augias entrando alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il giornalista e scrittore è stato protagonista negli ultimi tre anni, proprio su La7, con il programma ‘La Torre di Babele’, dopo l’uscita dalla Rai.



Pubblicato il 21 Novembre 2026