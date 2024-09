Uragano Helene colpisce gli Usa, 45 morti e oltre 3 milioni senza elettricità

(Adnkronos) – Il bilancio dell'uragano Helene, che ora si è trasformato in tempesta tropicale e che ha colpito il sud est degli Stati Uniti e degli Appalachi, è salito a 45 morti. Oltre 3,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità in diversi stati a causa delle forti piogge e dei venti che hanno colpito quelle zone degli Stati Uniti. Secondo la Cnn, almeno 19 persone – tra cui due vigili del fuoco – sono morte nello Stato della Carolina del Sud, altre 15 hanno perso la vita in Georgia, altre otto sono morte in Florida, due in North Carolina e una in Virginia. La Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato che sia il presidente, Joe Biden, sia la vicepresidente e candidata democratica alle elezioni di novembre, Kamala Harris, "stanno monitorando da vicino" la situazione e ha assicurato che l'esecutivo "rimane concentrato sugli sforzi per salvare e sostenere la popolazione in tutto il sud-est". L'amministrazione Biden-Harris "ha adottato misure proattive significative per sostenere la preparazione e le misure di risposta a livello statale e locale prima dell'arrivo dell'uragano 'Helene'", si legge nella nota diffusa da Washington. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Settembre 2024