Uragano Helene, 25 morti negli Stati Uniti

(Adnkronos) – L'uragano Helene ha provocato almeno 25 morti negli Stati Uniti. E' il bilancio aggiornato dopo 24 ore di emergenza assoluta in particolare in Florida. Helene, che ha toccato terra come un uragano di categoria 4, ha progressivamente perso potenza e si è trasformato in una tempesta tropicale. Nelle zone colpite, la pioggia ha perso intensità: gli allagamenti, però, continuano a dominare la scena.



Pubblicato il 27 Settembre 2024