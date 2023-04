Up&Down, al Roma Teatro va in scena la bellezza della diversità

“Il teatro, il cinema, l’arte non sanno che farsene della normalità. La vita è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi”. Sono queste le parole che il comico, attore, sceneggiatore e scrittore Paolo Ruffini ha scelto per descrivere Up&Down, lo spettacolo teatrale che, sabato 22 aprile alle 21.00, andrà in scena al Roma Teatro di Cerignola con il sostegno del Comune di Cerignola.

Con lui sul palco, alcuni attori della compagnia livornese Mayor Von Frinzius, composta prevalentemente da artisti con disabilità, fondata e diretta da Lamberto Giannini, docente e pedagogista che ha sempre creduto nelle potenzialità di ciascun individuo, lavorando proprio sull’esaltazione delle diversità.

“Ho visto questo spettacolo un po’ di anni fa e mi ero ripromessa di portarlo al Roma Teatro, dichiara la direttrice artistica Simona Sala. Ho chiesto il supporto del Comune di Cerignola che ha mostrato subito grande sensibilità e disponibilità. Ringrazio pertanto l’intera amministrazione e in particolare Maria Dibisceglia e Rossella Bruno, assessore al welfare e alla cultura. Up&Down è uno schiaffo ai pregiudizi, riesce a divertire ma anche a stimolare una sana riflessione sulle barriere mentali. Vorrei che venissero a vederlo tanti ragazzi disabili, perché sono sicura che darebbe loro una grande iniezione di speranza e fiducia”.

Lo spettacolo, che dopo il grande successo teatrale è diventato anche un film e un libro, racconta le relazioni umane in chiave comica ma anche commovente. A presentare i 6 attori della compagnia (Federico, Andrea, Erika, Giacomo, Simone e David) saranno due ragazzi autistici, Bernardo Marco Russo di Cerignola e Antonio Alloggio di Foggia.

“Ringrazio il ROMA Teatro per la straordinaria opportunità regalata alla nostra città, aggiunge l’assessore alla welfare Maria Dibisceglia. L’intero ricavato della serata sarà utilizzato dal Comune di Cerignola per iniziative ed attività a favore dei diversamente abili. Per questo l’imperativo è soltanto uno: tutti e dico tutti al Roma Teatro!”.



Pubblicato il 21 Aprile 2023