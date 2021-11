Un’opera di Weltanschart unica ed originale

A Troia è stato realizzato un mosaico pavimentale di 130 mq all’interno del Villaggio Quadrimensionale della Fondazione Nuova Specie, dopo 900 anni da quello della Cattedrale di S. Maria Annunziata di Otranto Il mosaico pavimentale, ideato e portato avanti dal maestro mosaicista Dario Quitadamo e dall’architetto Luigi Tartaglia, presenta caratteristiche specifiche e inedite nel panorama delle opere musive.Come altre opere che stanno nascendo dentro il Villaggio Quadrimensionale a Troia sede della Fondazione Nuova Specie ETS (la fontana dell’eterno ritorno, il muro dell’Utero Ψ, la Iurtana e l’ipogeo a ondanza, gli uteri-cella, il campus aureo, ecc.), il mosaico pavimentale fa parte della Weltanschart. Il neologismo, coniato dal dr Mariano Loiacono, presidente della Fondazione Nuova Specie, è una sincrasi tra la parola Weltanschauung – che significa Welt-Mondo e Anschauung-visione – e la parola Art, che in tutte le lingue neolatine significa Arte. Arte, etimologicamente dalla radice ariana ar, significa “andare verso, mettere in movimento, muoversi verso qualcosa” e, di conseguenza, “attaccare, aderire, adattare”. Il neologismo si è reso necessario per caratterizzare alcune opere, realizzate al Villaggio Quadrimensionale della Fondazione Nuova Specie che, oltre al valore estetico proprio di ogni opera artistica, mirano a trasmettere, appunto, una visione dinamica dell’esistenza, a mettere in movimento e far aderire il visitatore verso una teoria-rappresentazione di senso dell’universo in cui siamo inclusi, a partire dalla nostra esistenza su questo pianeta del sistema solare.

Condividi sui Social!