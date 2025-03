Uno sfregio per il luogo in cui morì Federico II

“Sulla realizzazione del parco eolico di Castel Fiorentino a Torremaggiore luogo dove morì Federico II, va fatta prima di tutto un’operazione di chiarezza sui vari tasselli dell’iter procedimentale che hanno portato all’attuale situazione”. Così in una nota la senatrice Gisella Naturale sulla questione relativa alla possibilità di

realizzare un parco eolico in prossimità del sito archeologico luogo di straordinario valore storico e culturale, noto per essere il luogo in cui morì l’imperatore Federico II. “L’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato lo scorso 3 dicembre alla società che deve realizzare l’intervento – spiega la senatrice – prevede comunicazioni informative a vari enti, tra cui il sindaco di Torremaggiore e la Regione Puglia. Proprio all’amministrazione comunale, tra l’altro, è stato

demandato il controllo della conformità dei lavori, sulla base della documentazione fotografica che la ditta è tenuta a trasmettere”. La senatrice sottolinea la necessità di “un incontro in Regione sul tema, per capire quali poteri di competenza vogliano esercitare e per trovare delle soluzioni concrete”. Stando a quanto si apprende, dall’ente provincia sarebbe giunta valutazione paesaggistica positiva alla

realizzazione di sette pale eoliche a circa 4 chilometri dal sito. Valutazione che è stata trasferita all’ente Regione per il parere definitivo. “Ma trattandosi di torri eoliche alte 150 metri, sebbene distanti, andrebbero comunque ad inficiare il

sito archeologico – dichiara il sindaco Emilio Di Pumpo – che sottolinea che “è difficile comprendere le motivazioni che hanno portato la provincia di Foggia ad approvare un progetto di tale impatto vicino a un sito di tale importanza, ribadendo che l’amministrazione comunale continuerà a difendere con ogni mezzo

la memoria e l’identità del proprio territorio” “Negli anni abbiamo investito molto nella valorizzazione di Castel Fiorentino – dichiara l’assessore alla cultura del comune di Torremaggiore Enzo Quaranta -. Siamo pronti a intraprendere

ogni azione possibile affinché questo progetto venga realizzato altrove”.



Pubblicato il 14 Marzo 2025