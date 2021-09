Il professor Domenico Laforgia è da qualche giorno il nuovo presidente designato di Aqp al posto di Simeone Di Cagno Abbrescia. Che idee e progetti ha il nuovo presidente e come si muoverà? Presto per dirlo, ma sembra avere le idee già abbastanza chiare. Il Quotidiano lo ha intervistato.

Presidente Laforgia, intanto auguri. Che cosa pensa del suo nuovo incarico, sicuramente prestigioso?

“E’ certamente molto prestigioso, come dice lei correttamente, lo accetto volentieri con lo spirito di servizio che sempre mi ha contraddistinto dove ho operato in ambito universitario che è ugualmente complesso. Credo che sia quanto mai opportuno mettere i cittadini al centro del sistema ed avvicinarli ancor di più ad AQP. Uno degli obiettivi è quello di arricchire e aumentare la quantità di acqua”.

Lo reputa un compito semplice?

“Assolutamente no, però accetto le sfide che mi piacciono ed ho sempre cercato di dare nel limite delle mia umane possibilità il massimo. Naturalmente occorre la leale collaborazione di tutti”.

Uno degli obiettivi della precedente gestione era la riduzione della dispersione di acqua dalle perdite di rete, conferma?

“Certamente, questo è del tutto coerente con la mia visione e la mia politica. Aggiungo che a mio avviso è bene che l’acquedotto si apra a multiutility, ad esempio nel campo delle energie rinnovabili”.

Il presidente uscente aveva ventilato recentemente la possibilità di un secondo acquedotto, che ne pensa?

“Devo valutare e sospendo per ora il giudizio. Non ho bene approfondito la questione e seguendo il metodo di buon docente universitario parlerò solo dopo aver valutato e ponderato. Non ho compreso bene come stanno le cose. Non lo escludo, tuttavia è mio dovere esaminare ogni lato del problema prima di esprimere un giudizio”.

Aqp, patrimonio dei pugliesi…

“In gran parte lo è, però bisogna tener conto che noi prendiamo una parte di acqua da altre regioni e in cambio forniamo energia elettrica che produciamo in abbondanza. Bisogna incrementare questa politica”.

Fanghi…

“Sono un nostro sottoprodotto che deve essere valorizzato e a mio avviso bisogna continuare in questa direzione “.

Bruno Volpe

