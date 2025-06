Unmaredamare, la bellezza fragile tra natura e abbandono

L’allestimento e il catalogo sono a cura dello storico dell’arte Gianfranco Piemontese, che nel presentare la mostra sottolinea come “I “reperti” disegnati e dipinti da De Bellis prendono forma di schede di un album della vita contemporanea. Segni grafici al tratto, con conchiglie dalle ombre riportate che assumono sembianze di profili umani. Una consapevolezza di reciprocità tra l’essenza della natura e l’uomo. Così gli intrighi di rami, radici, reti con tappi e bottiglie di plastica prendono vita sui fogli da disegno. Schizzi presi in loco e poi elaborati nella casa studio di Chieuti. Lo scrittore turco Oran Pamuk delle sue esperienze di vita, ne ha scritto in un libro: Il museo della innocenza, Federico De Bellis ne ha scritto uno sotto forma dipinta, dove l’innocenza e bellezza della Natura si mostra nella trasformazione delle bruttezze umane in qualcosa che si avvicina alla bellezza. I disegni, gli acquerelli e i suoi dipinti sono allo stesso tempo una denuncia dello stato di degrado di quei beni comuni di tutti noi, come lo sono le spiagge e il territorio in generale”.

L’autore Federico De Bellis, invece, spiega che “le opere in esposizione prendono spunto dalle passeggiate lungo la marina di Chieuti fino alla foce del fiume Fortore. Momenti in solitudine che stimolano la riflessione e focalizzano l’attenzione su dettagli in genere sottovalutati: conchiglie, granchi, pezzi di legno, plastiche di ogni tipo. Tutto ciò riconduce all’incontro di due mondi: uno che si manifesta con ciò che rimane di quello che viveva nascosto alla nostra visione, che pur nella sua straordinaria bellezza ed armonia, è espressione della fine di un ciclo vitale, e l’altro che esprime l’invasività dell’uomo che incide pesantemente sulla fine del primo. Unmaredamare, Dalla spiaggia di Chieuti alle grotte del Gargano

In mostra dal 6 al 21 giugno nella Green Cave di FestambienteSud. Via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo

Visitabile a ingresso libero dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 (lunedì chiuso).



Pubblicato il 6 Giugno 2025