University Esports Italy: verso le Grand Finals di VALORANT e League of Legends

(Adnkronos) – La stagione 2024/25 di UNIVERSITY Esports Italy è giunta alle fasi cruciali, con le Grand Finals pronte a decretare i nuovi campioni nazionali nei popolari titoli VALORANT e League of Legends. Dopo tre round di qualificazione che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti universitari da tutta Italia, le migliori otto squadre per ciascun gioco si sono qualificate per gli imminenti playoff. Questo fine settimana sarà dedicato alle sfide dei playoff, che determineranno le squadre finaliste per le Grand Finals. Sabato 29 marzo si terranno i playoff di VALORANT, seguiti domenica 30 marzo da quelli di League of Legends. Le partite saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch ufficiale della competizione, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire da vicino l'azione e le strategie dei team in lizza. Tra le quattro squadre qualificate per i playoff di VALORANT spiccano nomi noti come ‘UniPizza’ (Università di Pisa) e ‘Sapienza’ (Università Sapienza di Roma), quest'ultima reduce dalla vittoria nella Grand Final dello Split 1. A contendersi gli altri posti per le finali ci saranno ‘UniTonti 2025’ (Università di Torino) e ‘UniTrento Esports’ (Università di Trento). Anche il livello competitivo su League of Legends si preannuncia elevato. ‘IMPACT Unina’ (Università di Napoli Federico II), vincitrice dell'ultimo Split, cercherà di difendere il proprio titolo. A sfidarla per un posto nelle Grand Finals ci saranno ‘PesiGod’ (Politecnico di Milano), ‘UniTN Esports’ (Università di Trento) e ‘UNIPV – Sgroda Isports’ (Università di Pavia).

Le Grand Finals dello Split 2 di UNIVERSITY Esports Italy si terranno nel fine settimana del 5 e 6 aprile, con le finali di VALORANT e League of Legends rispettivamente sabato e domenica. Questo evento conclusivo rappresenterà il culmine di un'altra stagione ricca di competizioni ed esperienze formative per gli studenti universitari italiani, grazie al progetto promosso da GGTech Entertainment e ProGaming Italia. UNIVERSITY Esports Italy non solo offre agli studenti l'opportunità di competere nel mondo degli esports, ma promuove anche la creazione di una community universitaria a livello nazionale. Durante la stagione 2024/25, l'iniziativa UNIVERSITY Tour ha portato il gaming più vicino agli atenei, evidenziando i vantaggi e le opportunità che l'industria dei videogiochi può offrire per la crescita personale e professionale degli studenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025