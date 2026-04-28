Universitas Mercatorum-Federalberghi lanciano progetto For.ma.t 60 posti gratuiti per futuri manager

(Adnkronos) – Rispondere in modo strutturato al crescente fabbisogno di figure professionali qualificate, favorendo un efficace allineamento tra offerta formativa, domanda di lavoro e vocazione dei territori: questi gli obiettivi di ‘Formazione per il management nel turismo’ (For.ma.t.), il nuovo progetto di alta formazione realizzato da Universitas Mercatorum in collaborazione con Federalberghi e Campus Principe di Napoli, e finanziato dal Ministero del Turismo. L’iniziativa nasce da un’idea progettuale dell’Ateneo digitale del sistema delle Camere di Commercio nell’ambito del corso di laurea in Gastronomia, Ospitalità e Territori, come contributo alla generazione di un impatto concreto e duraturo sul sistema turistico nazionale. La presentazione del progetto, tenutasi oggi a Roma, è stata aperta dai saluti istituzionali del rettore di Universitas Mercatorum, Giovanni Cannata, che ha introdotto gli interventi di Giuseppe Roscioli, vice-presidente nazionale di Federalberghi, Aurora Cavallo, coordinatrice del corso di studi di Universitas Mercatorum, Maria Antonella Ferri, preside dellafacoltà di Scienze Economiche e Giuridiche di Universitas Mercatorum, e della giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi. For.ma.t rappresenta, a livello nazionale, l’unica iniziativa di alta formazione ammessa al finanziamento ministeriale nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato alla costituzione del Polo nazionale strategico del turismo di alta formazione. Fondato su un modello integrato di collaborazione tra istituzioni, sistema universitario e imprese, il progetto mira a valorizzare il capitale umano come leva strategica per elevare la qualità dell’offerta turistica e rafforzare la competitività del sistema Paese. L’iniziativa prevede due percorsi di formazione specialistica gratuiti, rivolti a 60 beneficiari tra occupati e disoccupati su scala nazionale, con una didattica blended che integra formazione a distanza, attività in presenza e residenzialità presso il Campus Principe di Napoli, favorendo così un’ampia accessibilità. In programma tra giugno e novembre 2026, i corsi rispondono ai profili più richiesti dal mercato: Commis di Cucina (400 ore, fino a 25 allievi) e Revenue Manager nel Marketing Management (260 ore, fino a 35 partecipanti). L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di una procedura di selezione disciplinata dal bando ufficiale pubblicato sul sito dell’Universitas Mercatorum, mentre il percorso formativo combina attività ad alto valore aggiunto, laboratori ed esperienze sul campo, con una parte immersiva presso il Campus Principe di Napoli, grazie a strutture all’avanguardia e possibilità di soggiorno gratuito. Il progetto permette di acquisire cfu (crediti formativi universitari), certificando la qualità accademica della formazione. Elemento distintivo di For.ma.t è il programma strutturato di placement previsto al termine dei percorsi formativi, favorito dal coinvolgimento attivo della rete di imprese partner di Federalberghi e dall’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma del Ministero del Turismo. "Con il progetto For.ma.t, Universitas Mercatorum riafferma la propria missione di ponte tra l’alta formazione e le reali esigenze del mercato del lavoro", ha dichiarato il rettore di Universitas Mercatorum, professore Giovanni Cannata. "Essere l'unico progetto ammesso al finanziamento ministeriale testimonia la qualità della nostra offerta. Attraverso il rilascio di cfu e la collaborazione con Federalberghi, offriamo competenze d’avanguardia e una reale garanzia di occupabilità, contribuendo a innalzare la competitività del turismo italiano in un’ottica di sviluppo sostenibile".

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Pubblicato il 28 Aprile 2026