Università Tor Vergata, ‘TVx Students’ speech contest vince la voglia di mettersi in gioco

(Adnkronos) – Costantino Iacomelli con il suo discorso sull’urgenza di essere curiosi e quindi liberi (Curiosità e libertà) e Bruno Maiolo che ha esaltato l’indecisione che non è tempo perso ma tempo preso (Non l’ho deciso) sono i vincitori della quinta edizione di TVx Students’ Speech Contest, la manifestazione dell’università di Roma Tor Vergata che porta sul palco e coinvolge in un discorso pubblico studenti delle scuole superiori e studenti immatricolati dell’ateneo. Per la prima volta un ex-aequo per il premio speciale della Giuria: se lo sono aggiudicati Marco Lo Palco che ha riflettuto sulla mancanza di paura come un vanto (La paura di non avere paura) e Gabriele Rossi che ha rivendicato la battaglia contro la perfezione tossica che ci stiamo imponendo (La brillantezza dell’argento). TVx Students’ Speech Contest si è confermato un evento che porta i partecipanti a condividere dubbi, richieste, convinzioni e di farlo non solo di fronte al pubblico dell’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Ateneo, ma anche alla platea più vasta grazie al collegamento in diretta streaming su YouTube. Nell’edizione di quest’anno TVx Students’ Speech Contest è stato ritrasmesso anche da Rai Scuola che ne ha apprezzato la novità e l’impegno nel trattare le tematiche che più interessano e coinvolgono la popolazione studentesca e non solo. I dieci ragazzi in gara – Marco Lo Palco, Viola Castignani, Raffaella Bacusca, Sofia Gabrielli, Costantino Iacomelli provenienti dalle scuole superiori e Luca d’Andrea, Andrea Lenzi, Bruno Maiolo, Gabriele Rossi, Francesca Zecca per l’ateneo – hanno ricevuto i complimenti della giuria, quest’anno composta da Roberta Serdoz (vice direttrice RAI Tgr), Lorenzo Ottolenghi (vice direttore Rai Educational e Cultura), Roberto Scalise (giornalista e comunicatore di Adnkronos Comunicazione), Sabina Simeone (responsabile dell’ufficio stampa dell’università di Roma Tor Vergata). TVx è un contest ideato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e lanciato nella sua prima edizione nel 2022 in occasione dei festeggiamenti di TV40, quarantennale dell’Ateneo. Considerato il grandissimo successo, l’Ateneo ha deciso di renderlo un appuntamento permanente con ricorrenza annuale. Un valore, quello della ‘parola in pubblico’ sottolineato dalla presidente della giuria Roberta Serdoz: “L’università di Roma Tor Vergata è riuscita a riportare l’antica arte oratoria, che oggi chiamiamo public speaking, in una moderna Agorà. Il TVx, infatti, non è solo un contest che porta ragazzi e ragazze a scoprire le parti più profonde di loro stessi, le capacità e i disagi. È soprattutto un momento di condivisione tra generazioni. Ascoltare i temi a loro cari, le loro paure, le denunce verso una società sempre più distratta, insegna a noi adulti e anche genitori ad avvicinarci e a percepire il loro mondo così diverso dal nostro”. Attenzione quindi ai messaggi dati dalla nuova generazione. Massimiliano Schiraldi, prorettore ai Grandi eventi d’Ateneo, ideatore e organizzatore di TVx e cha animato sul palco l’evento, così lo commenta: “Dovremmo davvero fare attenzione alle riflessioni che questi ragazzi hanno il coraggio di portare sul palco. Come Ateneo siamo orgogliosi di avere ideato e lanciato questo originale format, e spero davvero che prenda piede si diffonda anche in altre sedi”. E' possibile rivedere l’evento sul canale YouTube di Ateneo, oltre che su Rai Scuola e sullo streaming di Raiplay.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026