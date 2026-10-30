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Università, rettore Tor Vergata: “Congratulazioni a nuovo rettore Sapienza Carcaterra”

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(Adnkronos) – “A nome mio e dell’Università di Roma Tor Vergata, porgo le più sincere congratulazioni per l’elezione a rettore della Sapienza al professor Carcaterra, augurando buon lavoro per un mandato ricco di soddisfazioni. Da collega della Facoltà di Ingegneria, conosco quanto il metodo, il rigore e la capacità di affrontare problemi complessi siano preziosi nella guida di un ateneo. Sono certo che saprà metterli al servizio della più grande università d’Europa, dei suoi studenti e di tutta la comunità accademica. Roma ha bisogno di atenei che dialoghino e collaborino. Assicuro la mia piena disponibilità a proseguire e rafforzare il rapporto tra Roma Tor Vergata e la Sapienza”. A dirlo il rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron ad Antonio Carcaterra, neo rettore di Sapienza Università di Roma. 

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026

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