Università, Marinozzi (Ucbm): “Specializzandi ortopedia in sala operatoria dal primo anno”

(Adnkronos) – "La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia del Campus Bio-Medico di Roma nasce 25 anni fa grazie alla volontà del professor Vincenzo Denaro ed è stata successivamente ampliata dal professor Rocco Papalia, attuale direttore". L’attività chirurgica, "con oltre 2mila interventi protesici l’anno – anca, ginocchio, spalla e caviglia – consente agli specializzandi di entrare in sala operatoria già dal primo anno di formazione. È un elemento che ci differenzia da molte altre scuole e che permette ai giovani medici di acquisire fin da subito familiarità con quella che sarà la loro vita professionale". Lo ha detto Andrea Marinozzi, professore associato dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, intervenendo, oggi a Roma, al primo incontro annuale del team di ricerca in ortopedia e traumatologia dell’Ateneo. Il docente ha sottolineato l’impegno sul fronte dell’urgenza-traumatologia e del rispetto degli standard regionali di qualità, in particolare nel trattamento delle fratture di femore entro le 48 ore. "Solo nell’ultimo anno abbiamo trattato quasi 300 fratture di femore nei tempi previsti. È un lavoro complesso che richiede un forte gioco di squadra tra ortopedici, anestesisti, cardiologi e internisti, ma che garantisce ai pazienti cure tempestive e di qualità”.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025