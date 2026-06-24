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Università, inaugurato Centro servizi clinici psicologici in Ateneo Vanvitelli, è il primo del Sud Italia

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(Adnkronos) – Non solo un presidio accademico ma un polo strategico capace di coniugare clinica, ricerca e formazione in un’unica visione orientata al benessere mentale e all’inclusione. E' stato inaugurato il primo Centro dei servizi clinici universitari psicologici (Scup) del Sud Italia nell’Ateneo Vanvitelli. "Questa giornata assume un valore particolarmente significativo – ha detto il rettore Gianfranco Nicoletti – non soltanto per la nostra comunità accademica, ma per l’intero territorio campano, e più in generale per il Mezzogiorno, al quale il nostro Ateneo è storicamente e profondamente legato. Oggi, infatti, inauguriamo il Centro di Ateneo dei servizi clinici universitari psicologici, che nasce da una visione chiara e lungimirante: quella di tradurre le competenze scientifiche della psicologia in una risorsa concreta, accessibile e integrata, capace di rispondere ai bisogni reali delle persone, a partire dai nostri studenti fino ad abbracciare l’intera collettività".  "Questo progetto si inserisce pienamente – prosegue il rettore – nella cosiddetta 'terza missione' dell’Università: non soltanto produrre sapere, ma restituirlo al territorio, contribuendo alla crescita civile, sociale ed economica delle comunità in cui opera. Viviamo, infatti, in un contesto in cui il benessere mentale è sempre più riconosciuto come componente essenziale della qualità della vita. Investire nella salute psicologica significa quindi investire nel futuro, nella coesione sociale e nella dignità delle persone. In questa prospettiva, lo Scup si impegnerà a promuovere l’inclusione e l’equità, con particolare attenzione alle studentesse e agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, contribuendo a rendere l’Ateneo sempre più accessibile, equo e rispettoso delle differenze". Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, "questa giornata è un momento particolarmente significativo non solo per la comunità accademica, ma anche per il territorio e per l’intero Mezzogiorno, che ha bisogno di istituzioni capaci di generare conoscenza, innovazione e servizi di qualità a beneficio degli studenti, della comunità accademica e a favore della collettività".   "L’apertura del Centro – ha aggiunto – testimonia la vitalità e la capacità progettuale dell’Ateneo, confermando il ruolo dell’università quale motore di crescita sociale, culturale e civile. Un modello innovativo che integra competenze, servizi e percorsi formativi, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni". "Servizi clinici psicologici, prevenzione, formazione, ricerca, comunicazione e inclusione per gli studenti con disabilità e Dsa – ha spiegato la direttrice dello Scup, Barbara Morgillo – sono le principali aree di attività del Centro. Lo Scup mira a promuovere benessere, cultura e sviluppo professionale all’interno della comunità accademica e nel territorio campano. E' un luogo che accompagna ciascuno nel proprio cammino di crescita, consapevolezza e benessere. Un luogo che allegerisce e restituisce libertà, consapevolezza, possibilità". Il Centro coordina i servizi psicologici, diagnostici e clinici dell’Ateneo all’interno di una struttura unitaria, assicurando appropriatezza e continuità delle prestazioni. L’integrazione tra competenze e la collaborazione con le eccellenze del territorio permettono di offrire percorsi di consulenza e supporto fondati su evidenze scientifiche.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

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