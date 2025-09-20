Università, Giusti (Link): “Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani”

Attualità

(Adnkronos) – “È un grande piacere, come lo scorso anno, ospitare questa manifestazione che è un evento costruito dai giovani per i giovani”. Lo afferma il Rettore dell’Università Link alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”. “Abbiamo invitato il Ministro degli Esteri, il Sindaco di Roma e due ex presidenti del Consiglio – aggiunge – mostrando che l’Università è luogo di ascolto e confronto”. “Deve passare il messaggio che le università e i giovani possono tornare a far sentire le loro voci, affermando che il dialogo e il dibattito sono l’unico modo per rimettere in moto un mondo che vive di estremismi pericolosi ed assenza di confronto – conclude – Evviva i giovani, Evviva le università italiane!” —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


