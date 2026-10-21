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Università Federico II, da domani lezioni in Dad fino a nuova comunicazione

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(Adnkronos) – A partire da domani e fino a nuova comunicazione, l’Università Federico II adotterà la didattica a distanza per tutte le lezioni e le attività formative ordinarie. Lo si legge in una nota dell’ateneo napoletano. La decisione è stata assunta per limitare i disagi causati dalle agitazioni in corso e dalle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del carburante. Le attività didattiche proseguiranno online secondo gli orari già previsti dai calendari. Gli esami di profitto programmati potranno invece svolgersi in presenza, compatibilmente con le condizioni organizzative e la disponibilità dei docenti.  

Per gli studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie saranno predisposte, in tempi rapidi, sedute straordinarie di recupero, con modalità e date che verranno comunicate successivamente. Le attività che richiedono necessariamente la presenza, come laboratori, tirocini e altre esercitazioni pratiche, saranno disciplinate dai presidenti delle Scuole in base alle specifiche esigenze dei singoli corsi di studio. Le sedute di laurea già calendarizzate si svolgeranno regolarmente in presenza. Le misure resteranno in vigore fino a nuove disposizioni”, si continua a leggere. “L’Ateneo continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività universitarie, riducendo al minimo i disagi per studenti e personale”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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